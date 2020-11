Valentino Rossi | dopo l’addio Yamaha è pronto al grande passo

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Dottore si è appena messo alle spalle una stagione motociclistica tra le più difficili della sua carriera.settimane in cui è stato anche colpito dal Covid… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

carlogubi : Boeri chiede un contributo di solidarietà ai dipendenti pubblici. Io lo chiederei a Ezio Greggio che aggira il fisc… - SkySportMotoGP : .@ValeYellow46 all'ultima gara con la @YamahaMotoGP ufficiale: 'È la fine di un lunghissimo viaggio insieme'… - _assaraj : Valentino Rossi - mow_mag : 15 anni cancellati così #quartararo #VR46 #instagram - ichSEULGI : @ichROSIE @ichHYEJI Valentino rossi? -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Di nuovo in pista. Ma questa volta con il marchio Ferrari sotto il numero 46 e con l’obiettivo di sfruttare l’inverno per riaccendere la passione per le quattro ruote. Così, appena il tempo di salutar ...Il Motomondiale 2020 è andato in archivio domenica scorsa in quel di Portimao, perciò è già arrivato il momento di proiettarci verso la prossima stagione. In MotoGP sono già stati ufficializzati 21 pi ...