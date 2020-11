Vaccino COVID, Speranza: “Il 2 Dicembre presenterò il piano” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roberto Speranza ha dato una data certa sul piano per il Vaccino contro il COVID. E si appella al Governo perché si attivino i fondi del MES Un Roberto Speranza mai stato così chiaro. Parlando all’incontro online “La sanità futura tra innovazione e ricerca“, organizzato da RCS Academy, il ministro della Salute ha fornito una data certa per ciò che riguarda il piano vaccini contro il COVID. Il 2 Dicembre prossimo, l’esponente di Liberi e Uguali riferirà davanti al Parlamento e spiegherà a larghe linee quello che provvederà la sua strategia per contenere la diffusione. Lo stesso, poi, non ha risparmiato un appello perché si attivino i fondi europei del MES. “Io sarò in Parlamento il 2 Dicembre per presentare il piano strategico dei vaccini che stiamo costruendo. L’Italia ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 novembre 2020) Robertoha dato una data certa sul piano per ilcontro il. E si appella al Governo perché si attivino i fondi del MES Un Robertomai stato così chiaro. Parlando all’incontro online “La sanità futura tra innovazione e ricerca“, organizzato da RCS Academy, il ministro della Salute ha fornito una data certa per ciò che riguarda il piano vaccini contro il. Il 2prossimo, l’esponente di Liberi e Uguali riferirà davanti al Parlamento e spiegherà a larghe linee quello che provvederà la sua strategia per contenere la diffusione. Lo stesso, poi, non ha risparmiato un appello perché si attivino i fondi europei del MES. “Io sarò in Parlamento il 2per presentare il piano strategico dei vaccini che stiamo costruendo. L’Italia ...

borghi_claudio : Qui stanno tentando di farmi diventare no vax. Ma che cavolo vuol dire 'se un vaccino non basta te ne faccio due'?… - Adnkronos : #Vaccino #covid, #Galli: 'Effetti collaterali tra 10 anni? Impossibile escluderli' - La7tv : #dimartedi Vaccino anti-Covid, Ilaria #Capua: 'Il vaccino protegge dalla malattia, ma non dall'infezione. Quando ar… - amnesia96225614 : RT @RadioSavana: Andrea Romano del Partito Democratico: 'Chi ha dei dubbi sul vaccino Covid verrà zittito, non avrà diritto di parola, non… - kris3m : RT @borghi_claudio: Qui stanno tentando di farmi diventare no vax. Ma che cavolo vuol dire 'se un vaccino non basta te ne faccio due'? Come… -