Vaccino Covid, la virologa Capua: "Chi si vaccina non si ammala ma può infettare gli altri" (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'Ue sigla l'accordo con Moderna per la fornitura del Vaccino anti Covid-19, ma nel frattempo la virologa Iaria Capua spiega: "Chi si vaccina non si ammala ma può infettarsi e infettare gli altri se non indossa la mascherina". Con l'annuncio della presidente della Commissione europea von der Leyen, che ha confermato l'accordo con Moderna per L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

