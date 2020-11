Vaccino Covid, AstraZeneca: “Costa 3 euro e si conserva in casa” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Vaccino Covid AstraZeneca avrà una durata di sei mesi, potrà essere conservato anche nel frigo di casa a una temperatura di -2/8 gradi e costerà meno di 3 euro. “Avrà una durata di sei mesi, potrà essere conservato anche nel frigo di casa a una temperatura di -2/8 gradi e costerà meno di 3 Leggi su 2anews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilavrà una durata di sei mesi, potrà essereto anche nel frigo di casa a una temperatura di -2/8 gradi e costerà meno di 3. “Avrà una durata di sei mesi, potrà essereto anche nel frigo di casa a una temperatura di -2/8 gradi e costerà meno di 3

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Coronavirus, come sarà distribuito il vaccino in Italia: il piano in arrivo il 2 dicembre Il Sole 24 ORE Covid, Von der Leyen: “Prime vaccinazioni a Dicembre”

"Per i vaccini la Commissione europea ora ha contratti con sei società farmaceutiche ed i primi cittadini europei potrebbero essere vaccinati ancora prima della fine di dicembre. Finalmente vediamo un ...

Macron sabato riapre i negozi

La Francia si prepara a un ritorno a un'apparente normalità in maniera graduale. Il picco dei contagi della seconda ondata della pandemia ...

