Vaccino antinfluenzale in Lombardia, salta l'acquisto di 150mila dosi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una società di Bolzano, Studio Dr. Mak & Dr. D'Amico Srl, ha rinunciato alla vendita del Vaccino antinfluenzale alla regione Lombardia. Secondo la società alto-atesina la regione ha cambiato le condizioni rispetto a quelle presenti sul bando. La faccenda rischia di finire in tribunale, intanto sono iniziate le indagini anti-corruzione. >>Ruffini e il piano sui contanti: «È questa la premessa per la modernizzazione del Paese» Il retroscena La Regione Lombardia ha comprato 150mila vaccini antinfluenzali per oltre 2,7 milioni di euro da un piccolo studio dentistico di Bolzano. Attilio Fontana aveva avviato in ritardo una campagna vaccinale ma la regione Lombardia non aveva dosi sufficienti di farmaco. Dunque lo scorso 28 ottobre l'Aria, Azienda Regionale per ...

Per quanto riguarda le vaccinazioni all’interno delle strutture ospedaliere verranno fatte dai medici addetti, che si stanno già occupando della somministrazione dei vaccini antinfluenzali. Il ...

Beppe Sala: “Bisogna ripensare la gestione della sanità lombarda”

Secondo il sindaco Beppe Sala, l'emergenza sanitaria ha evidenziato la necessità di ripensare la gestione di tutta la sanità lombarda.

Per quanto riguarda le vaccinazioni all'interno delle strutture ospedaliere verranno fatte dai medici addetti, che si stanno già occupando della somministrazione dei vaccini antinfluenzali. Il ...