Vaccino anti-Covid: l’Italia prepara un piano strategico, il punto di Speranza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roberto Speranza, intervenuto online all’evento ‘La sanità futura fra innovazione e ricerca’, fa il punto sul piano strategico dei vaccini. Il Governo sta valutando ogni ipotesi e strategia per prepararsi al meglio quando il prodotto sarà disponibile. Roberto Speranza si prepara all’ultima fase – secondo le sue previsioni – di lotta al Covid-19, con i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roberto, intervenuto online all’evento ‘La sanità futura fra innovazione e ricerca’, fa ilsuldei vaccini. Il Governo sta valutando ogni ipotesi e strategia perrsi al meglio quando il prodotto sarà disponibile. Robertosiall’ultima fase – secondo le sue previsioni – di lotta al-19, con i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

La7tv : #dimartedi Vaccino anti-Covid, Ilaria #Capua: 'Il vaccino protegge dalla malattia, ma non dall'infezione. Quando ar… - La7tv : #dimartedi Ilaria #Capua: 'Mi farò il #vaccino? Certo, ma aspetterò il mio turno. La situazione dentro gli ospedali… - ladyonorato : Non è accettabile ALCUN TIPO di obbligo per il vaccino anti-Covid, e va detto sin d’ora che chi già lo ha contratto… - FsSenni : RT @dar_casartelli: Il vaccino anti covid per gli anziani sembra sia la soluzione finale per il risanamento delle casse Inps. Bastardi assa… - RenzoCianchetti : RT @GiancarloDeRisi: Vaccino anti Covid. Per la Scuola serve una copertura del 70%, ma sarà molto difficile almeno nel 2021: il 16% degli i… -