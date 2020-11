Vaccino anti-Covid, l’ipotesi di un doppio farmaco (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il ministro alla Salute Roberto Speranza il 2 dicembre presenterà al Parlamento il Piano strategico per la vaccinazione anti Covid, con la divisione delle fasce di popolazione a cui verrà somministrato il farmaco. Come scrive Repubblica, subito dopo il personale sanitario, toccherà agli over 80, poi si scenderà alle fasce d’età più giovani, con l’aiuto di personale assunto per l’occasione. In seguito, saranno fatti test immunologici per vedere se il Vaccino ha funzionato. E a chi non ha sviluppato anticorpi, verrà ripetuta la somministrazione. Con l’ipotesi di dotare di un “passaporto vaccinale” chi li ha sviluppati. Il Piano prevede capitoli su logistica, soggetti da vaccinare, sistema informativo, gestione delle reazioni avverse, comunicazione ai cittadini, sorveglianza ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il ministro alla Salute Roberto Speranza il 2 dicembre presenterà al Parlamento il Piano strategico per la vaccinazione, con la divisione delle fasce di popolazione a cui verrà somministrato il. Come scrive Repubblica, subito dopo il personale sanitario, toccherà agli over 80, poi si scenderà alle fasce d’età più giovani, con l’aiuto di personale assunto per l’occasione. In seguito, saranno fatti test immunologici per vedere se ilha funzionato. E a chi non ha sviluppatocorpi, verrà ripetuta la somministrazione. Condi dotare di un “passaporto vaccinale” chi li ha sviluppati. Il Piano prevede capitoli su logistica, soggetti da vaccinare, sistema informativo, gestione delle reazioni avverse, comunicazione ai cittadini, sorveglianza ...

