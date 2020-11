Vaccino anti-Covid, gli esperti: “Il siero protegge dalla malattia, ma chi lo fa può ancora contagiare” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Covid: “Il Vaccino protegge dalla malattia, ma chi lo fa può contagiare” “Il Vaccino anti-Covid protegge dalla malattia, ma chi lo fa può ancora contagiare”: lo affermano diversi esperti, tra cui la virologa Ilaria Capua e il capo del dipartimento medico di Moderna, una della società che ha sviluppato il Vaccino per il Coronavirus. Entrambi gli esperti hanno sottolineato, quindi, che anche chi verrà vaccinato dovrà comunque continuare a seguire le regole anti-contagio, tra cui quella di indossare la mascherina, per evitare di diffondere il virus. Intervenuta alla trasmissione ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020): “Il, ma chi lo fa può“Il, ma chi lo fa può: lo affermano diversi, tra cui la virologa Ilaria Capua e il capo del dipartimento medico di Moderna, una della società che ha sviluppato ilper il Coronavirus. Entrambi glihanno sottolineato, quindi, che anche chi verrà vaccinato dovrà comunque continuare a seguire le regole-contagio, tra cui quella di indossare la mascherina, per evitare di diffondere il virus. Intervenuta alla trasmissione ...

