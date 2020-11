Usa, infermiera 70enne in pensione torna al lavoro per formare gli studenti: muore di Covid pochi mesi dopo (Di mercoledì 25 novembre 2020) A 70 anni, Iris Meda , infermiera in pensione da gennaio, sapeva che tornare a lavorare nel bel mezzo della pandemia sarebbe stato rischioso. Eppure, quando è arrivato il coronavirus non ci ha pensato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020) A 70 anni, Iris Meda ,inda gennaio, sapeva chere a lavorare nel bel mezzo della pandemia sarebbe stato rischioso. Eppure, quando è arrivato il coronavirus non ci ha pensato ...

Mela09061860 : @Corriere Per fare l'infermiera è necessario spirito di abnegazione, capacità empatica, capacità cognitiva. Questa… - BellaCiaoRos1FR : RT @MilkoSichinolfi: @RitaSelvaggia Grazie a te. Però devo precisare. Le due foto sono della stessa persona e ritraggono un'infermiera che… - MilkoSichinolfi : @RitaSelvaggia Grazie a te. Però devo precisare. Le due foto sono della stessa persona e ritraggono un'infermiera c… - LouD__________ : @dianacalibana @AndreaVicere Ragazzi è incredibile, forse out of topic, ma (devo cercare l’intervista) una infermie… - ClaudioPagliara : Le lacrime di una infermiera commuovono l’America #covid #usa -