Usa, il Covid non ferma il Thanksgiving. Milioni in viaggio (Di giovedì 26 novembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 26 novembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

lorepregliasco : In Italia abbiamo quasi 85 morti COVID per 100mila abitanti, uno dei tassi di mortalità più alti del mondo, superio… - Agenzia_Ansa : #Covid: record in Usa, 2 milioni di casi in 2 settimane Martedì almeno 2.100 morti, mai così tanti da maggio #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid: i casi nel mondo superano i 60 milioni Johns Hopkins University, oltre 1,4 milioni le vittime #ANSA - SilviaAnnaPe : @PalliCaponera Il mio non usa la mascherina e il covid 'è tutta una montatura'. Non riesco a cambiarlo - genovesergio76 : RT @Corriere: Biden e il primo discorso alla nazione: «Non siamo in lotta tra di noi ma contro il Co... -