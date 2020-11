USA, confermato il maxi-rimbalzo del PIL nel terzo trimestre a +33,1% (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – confermato il maxi-rimbalzo dell’economia americana nel 3° trimestre del 2020 con un +33,1%. Il dato del PIL nella seconda lettura è identico alla stima preliminare, secondo quanto diffuso oggi dal Dipartimento del Commercio americano. Le spese personali reali, motore principale della crescita americana, aumentano dello 0,5% ad ottobre, rispetto al +1,2 di settembre. L’indice PCE price (PCE price index), che dà un’approssimazione sulla misura dell’inflazione ed è monitorato con attenzione dalla Federal Reserve per valutare l’andamento dei prezzi è invariato ad ottobre rispetto a settembre, stessa cosa per l’indice PCE core, che esclude cibi freschi ed energia. (Foto: by Rabih Shasha on Unsplash) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) –ildell’economia americana nel 3°del 2020 con un +33,1%. Il dato del PIL nella seconda lettura è identico alla stima preliminare, secondo quanto diffuso oggi dal Dipartimento del Commercio americano. Le spese personali reali, motore principale della crescita americana, aumentano dello 0,5% ad ottobre, rispetto al +1,2 di settembre. L’indice PCE price (PCE price index), che dà un’approssimazione sulla misura dell’inflazione ed è monitorato con attenzione dalla Federal Reserve per valutare l’andamento dei prezzi è invariato ad ottobre rispetto a settembre, stessa cosa per l’indice PCE core, che esclude cibi freschi ed energia. (Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)

pelias01 : RT @perchetendenza: 'Usa 2020': Perché il GSA ha confermato Joe Biden come vincitore delle presidenziali, autorizzando l'inizio della trans… - serena__42 : RT @perchetendenza: 'Usa 2020': Perché il GSA ha confermato Joe Biden come vincitore delle presidenziali, autorizzando l'inizio della trans… - gobbaponente : RT @perchetendenza: 'Usa 2020': Perché il GSA ha confermato Joe Biden come vincitore delle presidenziali, autorizzando l'inizio della trans… - giovanna30573 : RT @perchetendenza: 'Usa 2020': Perché il GSA ha confermato Joe Biden come vincitore delle presidenziali, autorizzando l'inizio della trans… - JaffoTorino : RT @perchetendenza: 'Usa 2020': Perché il GSA ha confermato Joe Biden come vincitore delle presidenziali, autorizzando l'inizio della trans… -

Ultime Notizie dalla rete : USA confermato USA, confermato il maxi-rimbalzo del PIL nel terzo trimestre a +33,1% Borsa Italiana USA, confermato il maxi-rimbalzo del PIL nel terzo trimestre a +33,1%

(Teleborsa) - Confermato il maxi-rimbalzo dell'economia americana nel 3° trimestre del 2020 con un +33,1%. Il dato del PIL nella seconda lettura è identico alla stima preliminare, secondo quanto diffu ...

Webtax: la Francia conferma il prelievo nel 2020, rischio ritorsioni Usa

Le aziende soggette alla tassa hanno ricevuto un avviso di imposizione per il versamento dell'acconto del 2020', hanno indicato fonti del ministero. Secondo il 'FT', Facebook e Amazon sono tra i grupp ...

(Teleborsa) - Confermato il maxi-rimbalzo dell'economia americana nel 3° trimestre del 2020 con un +33,1%. Il dato del PIL nella seconda lettura è identico alla stima preliminare, secondo quanto diffu ...Le aziende soggette alla tassa hanno ricevuto un avviso di imposizione per il versamento dell'acconto del 2020', hanno indicato fonti del ministero. Secondo il 'FT', Facebook e Amazon sono tra i grupp ...