Usa | Biden | “Non sarà un terzo mandato Obama” E apre ai repubblicani Il video

Leggi su formiche

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Usa,un. EaiRoma, 25 nov. (askanews) – “L’America è tornata” ha detto il presidente eletto Joepresentando le sue prime nomine per la sicurezza e la diplomazia. “Questa squadra alle mie spalle garantirà la sicurezza del nostro Paese e del nostro popolo, è una squadra che rispecchia il fatto che l’America è tornata. Pronta a guidare il mondo, non a ritirarsi”. Anthony Blinken è il nuovo segretario di Stato, Alejandro Mayorkas segretario della Sicurezza nazionale, Avril Haines direttrice dell’Intelligence nazionale, prima donna a ricoprire questo incarico, Linda Thomas-Greenfield la nuova ambasciatrice alle Nazioni Unite, e John Kerry inviato speciale per il clima. “Una ...