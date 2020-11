Usa 2020, Trump si appella ai suoi seguaci per ribaltare l'esito del voto - Biden: 'Il risultato va rispettato' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Donald Trump ha lanciato un appello ai suoi sostenitori a 'ribaltare' i risultati delle presidenziali, tornando a insistere sui brogli alle urne. 'In America abbiamo elezioni libere, il risultato va ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020) Donaldha lanciato un appello aisostenitori a '' i risultati delle presidenziali, tornando a insistere sui brogli alle urne. 'In America abbiamo elezioni libere, ilva ...

