Uomo uccide il figlio della sua fidanzata | aveva solo un anno

Un Uomo ha compiuto un efferato omicidio: ha ucciso il figlio della sua fidanza. Scopriamo i dettagli dell'accaduto. Andrew Lloyd ha 37 anni e viene da Swansea (Galles). L'Uomo è colpevole dell'omicidio del piccolo Aaron Gilbert. Al momento della sua scomparsa, il bambino aveva solo 13 mesi. La madre, Rebecca Lewis, non ha potuto fare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

