UOMINI E DONNE oggi | 25 novembre | Roberta e Riccardo | ritorno di fiamma?

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel pomeriggio odierno (25) è andata in onda una nuova puntata di, registrata presso gli studi Elios in Roma sabato 14. Dopo l’isolamento volontario, Tina Cipollari è finalmente tornata in studio e in quest’occasione ha festeggiato il suo compleanno, infatti per lei arriva una torta con delle candeline. Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di giovedì 262020 Si comincia da Gemma Galgani e dal riassunto delle precedenti puntate, con lei che sta conoscendo in contemporanea i cavalieri Biagio e Maurizio (quest’ultimo frequenta anche la dama Valentina). Assistiamo anche allo sfogo di Gemma, nel quale accusa la Cipollari di intromettersi sempre nelle sue conoscenze. Quando Gemma entra in studio, Tina si difende dicendo che non è lei a mettersi in mezzo, ...