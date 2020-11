Una vita, anticipazioni 26 novembre: Ramon scopre che Carmen non è incinta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una vita torna a tenerci compagnia nel pomeriggio di giovedì 26 novembre. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10 dove vedremo che Ramon rimarrà deluso quando scoprirà che Carmen non è incinta. L’uomo aveva erroneamente creduto che lo strano atteggiamento della moglie fosse riconducibile ad una gravidanza e non sospetterà che la moglie sia ai ferri corti con Lolita. Intanto nel quartiere, si diffonderà la notizia che Felicia avrà deciso di sposare Ledesma. Ma vediamo nel dettaglio cosa riservano le anticipazioni. Una vita, anticipazioni: Ledesma e Felicia si sposeranno Nelle ultime puntate di Una vita abbiamo visto Felipe sempre più sconvolto dopo la sparizione di Marcia. L’uomo, con l’aiuto di Mauro, cercherà ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 25 novembre 2020) Unatorna a tenerci compagnia nel pomeriggio di giovedì 26. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10 dove vedremo cherimarrà deluso quando scoprirà chenon è. L’uomo aveva erroneamente creduto che lo strano atteggiamento della moglie fosse riconducibile ad una gravidanza e non sospetterà che la moglie sia ai ferri corti con Lolita. Intanto nel quartiere, si diffonderà la notizia che Felicia avrà deciso di sposare Ledesma. Ma vediamo nel dettaglio cosa riservano le. Una: Ledesma e Felicia si sposeranno Nelle ultime puntate di Unaabbiamo visto Felipe sempre più sconvolto dopo la sparizione di Marcia. L’uomo, con l’aiuto di Mauro, cercherà ...

