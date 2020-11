Una Vita Anticipazioni 26 novembre 2020: Ramon deluso da Carmen. Ecco perché... (Di mercoledì 25 novembre 2020) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 26 novembre. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Ramon scopre che Carmen non è incinta ed è molto deluso dalla scoperta. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 25 novembre 2020) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 26. Nelle Trame della soap in onda su Canale5,scopre chenon è incinta ed è moltodalla scoperta.

