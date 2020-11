Una regione fuori dalla zona rossa. Il governo decide: situazione migliora, diventa arancione (Di mercoledì 25 novembre 2020) Emergenza Covid, alcune regioni fuori dalla zona rossa. Con il Natale alle porte, questa è la seconda buona notizia che sopraggiunge oggi dal fronte dell’emergenza sanitaria. Non solo è stato registrato un calo, seppur lieve, della curva dei contagi, ma a distanza di alcune settimane che vedranno l’entrata in vigore del nuovo Dpcm previsto per le festività, l’annuncio del ministro Roberto Speranza rende fiduciosi. Come riportato su Il Corriere della Sera, il focus è sulla regione Lombardia che dovrebbero passare a “zona arancione” da venerdì. A tal proposito il governatore Fontana con cautela ha affermato che “Dal 27 novembre potremo chiedere di entrare in zona arancione. Anche perché i dati oggi addirittura ci accrediterebbero in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Emergenza Covid, alcune regioni. Con il Natale alle porte, questa è la seconda buona notizia che sopraggiunge oggi dal fronte dell’emergenza sanitaria. Non solo è stato registrato un calo, seppur lieve, della curva dei contagi, ma a distanza di alcune settimane che vedranno l’entrata in vigore del nuovo Dpcm previsto per le festività, l’annuncio del ministro Roberto Speranza rende fiduciosi. Come riportato su Il Corriere della Sera, il focus è sullaLombardia che dovrebbero passare a “” da venerdì. A tal proposito il governatore Fontana con cautela ha affermato che “Dal 27 novembre potremo chiedere di entrare in. Anche perché i dati oggi addirittura ci accrediterebbero in ...

agorarai : “Non si può vivere in un Paese in cui se ti trovi in una Regione vieni curato in un modo e se ti trovi in un’altra… - RegLombardia : (1/2) Alle ore 11:00 di oggi, 25 novembre, apre la quinta finestra di ‘SostegnoImpresaLombardia – Microimprese’ il… - LegaSalvini : IL PRONTO SOCCORSO DEL SANT'EUGENIO È UNA VERGOGNA. ECCO LE FOTO CHOC - regioneFVGit : Con Piano triennale Ict #RegioneFVG migliora servizi per cittadini. @SebastianoCall2 : 'Stiamo lavorando per imprim… - viveremoncalier : RT @regionepiemonte: Superare la #violenzasulledonne è possibile. La azioni di prevenzione e il contrasto della violenza di genere sono un… -