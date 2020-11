UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 26 novembre 2020 (Di mercoledì 25 novembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 26 novembre 2020: Leggi anche: L’alligatore: MATTEO MARTARI, lo vedremo anche in un’altra fiction. Ecco quale Niko (Luca Turco) ha ordinato a Susanna (Agnese Lorenzini) di lasciarlo in pace ed ora reagisce negativamente persino sul lavoro. A questo punto il clan Poggi è seriamente preoccupato per lui: ormai il giovane appare fuori controllo! Grazie alla sua ben nota dialettica, Michele (Alberto Rossi) alla fine tiene sotto controllo i contestatori in radio, poi ha un non facile confronto con la moglie Silvia (Luisa Amatucci). Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) pensa di essersi liberato di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma quest’ultimo e Lara (Chiara Conti) sono in procinto di sferrare l’attacco ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 25 novembre 2020)di Unalin onda26: Leggi anche: L’alligatore: MATTEO MARTARI, lo vedremo anche in un’altra fiction. Ecco quale Niko (Luca Turco) ha ordinato a Susanna (Agnese Lorenzini) di lasciarlo in pace ed ora reagisce negativamente persino sul lavoro. A questo punto il clan Poggi è seriamente preoccupato per lui: ormai il giovane appare fuori controllo! Grazie alla sua ben nota dialettica, Michele (Alberto Rossi) alla fine tiene sotto controllo i contestatori in radio, poi ha un non facile confronto con la moglie Silvia (Luisa Amatucci). Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) pensa di essersi liberato di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma quest’ultimo e Lara (Chiara Conti) sono in procinto di sferrare l’attacco ...

