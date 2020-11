Un posto al sole, anticipazioni 25 novembre: Niko furioso con Beatrice (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ecco le anticipazioni della soap Un posto al sole inerenti la puntata che andrà in onda oggi mercoledì 25 novembre, con Rossella che finalmente avrà il coraggio di chiedere la tesi. Qualcuno, però, potrebbe creare qualche problema. Ecco cosa accadrà. Niko scopre la verità Nel corso della puntata di Un posto al sole che andrà L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ecco ledella soap Unalinerenti la puntata che andrà in onda oggi mercoledì 25, con Rossella che finalmente avrà il coraggio di chiedere la tesi. Qualcuno, però, potrebbe creare qualche problema. Ecco cosa accadrà.scopre la verità Nel corso della puntata di Unalche andrà L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

_CarlaQ_ : @cabiria1974 È che qui la notte adesso cominciamo ad andare sotto zero e anche di giorno, ormai, il posto dove sta… - acquario2012 : Il saggio indiano Marashi afferma: “Lascia che le cose accadano, come capita. Alla fine si metteranno a posto da so… - zazoomblog : Un posto al sole ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - #posto #vedere #replica #dell’ultima - Notiziedi_it : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 28 novembre al 4 dicembre 2020: riflettori su Alberto - _Biscot_ : RT @gfgfghyhhyh: Ma io appassionarmi a Un posto al sole al posto di seguire questi due rimbambiti? #GFVIP -