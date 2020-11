Ultimi sondaggi SWG | aumentano gli italiani che non vogliono fare il vaccino

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Non si sa se è per le parole di Zangrillo, parzialmente scettico sulanti-Covid senza una validazione scientifica superiore, o se si tratta degli effetti di una maggiore centralità dei vaccini stessi nel dibattito, fatto sta che cresce la percentuale diche è contraria a vaccinarsi, del 3% rispetto al 13 novembre. Ora sono il 37%, con un 11% che non si piegherà neanche se sarà obbligatorio. Segui Termometro Politico su Google News 44% invece la percentuale di quanti sicuramente si vaccineranno. Fonte: SWGSecondo glidi SWG comunque si tratta di un tema che risulterà più attuale tra qualche tempo. Solo il 4% pensa che le prime dosi saranno disponibili entro fine anno. Per il 27% si parla di gennaio e febbraio 2021, per il 33% di marzo e aprile. Solo per il 36% si va oltre ...