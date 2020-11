Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di giovedì 26 novembre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Napoli, in ricordo di Diego Armando Maradona – I tifosi azzurri si sono riuniti in tarda serata all’esterno dello stadio San Paolo per rendere omaggio alla leggenda argentina, scomparsa oggi all’età di 60 anni. Sguardi rivolti verso il cielo e tanta commozione per un’icona del calcio mondiale. Ecco le immagini Cagliari, Simeone positivo al Coronavirus – Giovanni Simeone è risultato positivo al Coronavirus. Ecco il comunicato del Cagliari ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Ecco leA aggiornate sullevicende più importanti, a curaRedazione di Calcio24lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24. Napoli, in ricordo di Diego Armando Maradona – I tifosi azzurri si sono riuniti in tarda serata all’esterno dello stadio San Paolo per rendere omaggio alla leggenda argentina, scomparsa oggi all’età di 60 anni. Sguardi rivolti verso il cielo e tanta commozione per un’icona del calcio mondiale. Ecco le immagini Cagliari, Simeone positivo al Coronavirus – Giovanni Simeone è risultato positivo al Coronavirus. Ecco il comunicato del Cagliari ...

