Udinese-Fiorentina coppa Italia | 25 novembre ore 17 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | Kouamè e Cutrone nell’attacco dei viola

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Alla Dacia Arena un’interessante sfida ditra, due squadre che finora non hanno brillato in campionato ma che si giocano la qualificazione agli ottavi di finale con la prospettiva di affrontare l’Inter a San Siro. Occhi puntati naturalmente suinella seconda uscita di Prandelli nella sua nuova avventura sulla InfoBetting: Scommesse Sportive e

FiorentinaUno : PREPARTITA, Le formazioni ufficiali di Udinese-fiorentina - - UdineseTV : Udinese - Fiorentina, Marino intervistato da Rai Sport - - ilsitodifirenze : Coppa Italia: le formazioni ufficiali di Udinese - Fiorentina - UdineseTV : Udinese - Fiorentina, le formazioni ufficiali - - IamCALCIO : COPPA ITALIA - Udinese-Fiorentina: le formazioni ufficiali del match -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Fiorentina

La prossima rivale della Lazio, l’Udinese, scende in campo alle 17.30 per sfidare in Friuli la Fiorentina di Cesare Prandelli. A riposo e neppure convocati i titolarissimi Okaka, Arslan, Rodrigo Becao ...Il Parma ha battuto per 2-1 il Cosenza nella partita del Tardini valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Gli uomini di Liverani si sono imposti con una doppietta di Brunetta nel primo tempo: al ...