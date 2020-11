Truffa bancomat, rubati 500 mila euro: tra le vittime musicista dello Stato Sociale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una banda di malviventi a Bologna, con un modus operandi infallibile, è riuscita ad accedere ai conti correnti di diverse persone e rubare 500 mila euro. Tra le vittime della Truffa del bancomat anche un musicista dello Stato Sociale ed un sacerdote. A Bologna una banda di Truffatori è riuscita a rubare un totale di L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una banda di malviventi a Bologna, con un modus operandi infallibile, è riuscita ad accedere ai conti correnti di diverse persone e rubare 500. Tra ledelladelanche uned un sacerdote. A Bologna una banda ditori è riuscita a rubare un totale di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

PupiaTv : Infiltrati alle Poste rubavano carte bancomat, poi la truffa ai correntisti: arrestati 5 campani -… - cronacacaserta : Blitz: 5 arresti e 6 denunce, scoperta maxi truffa su carte bancomat. FOTO - romeo301981 : RT @Agenzia_Dire: I ladri, che ricevevano il reddito di cittadinanza ma giravano in Ferrari, in 90 colpi avevano sottratto 400mila euro, tr… - Agenzia_Dire : I ladri, che ricevevano il reddito di cittadinanza ma giravano in Ferrari, in 90 colpi avevano sottratto 400mila eu… - corrierebologna : Truffa dei bancomat, derubato anche un componente del gruppo «Lo Stato Sociale» -