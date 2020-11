Trasporto pubblico e Covid | “Distribuire i flussi della mobilità” VIDEO

matteograndi : I contagi in Italia hanno cominciato a risalire a inizio ottobre. La riapertura delle scuole e la mancata riorganiz… - CarloCalenda : La notizia del blocco della #MetroC per ‘mancanza di personale’ dimostra che ormai Roma è fuori controllo. Nel mome… - DarioNardella : Con la ministra @AzzolinaLucia e i sindaci delle città metropolitane per la riapertura delle scuole superiori. Ho… - OQuotidianaBlog : ?? #PuntoTrasporti - Le notizie di odisseaquotidiana Alle 20:00 vi raccontiamo le principali notizie del trasporto p… - RTN_24 : #PuntoTrasporti - Le notizie di -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto pubblico

Sappiamo cosa si può trasportare in auto e soprattutto come? Ecco le regole, i limiti e le sanzioni per i trasgressori previste dal Codice della Strada.Sport - Quali attività sportive sono consentite in Friuli Venezia Giulia? Questo significa, in poche parole, che è consentita l’attività sportiva svolta singolarmente – quindi ok a corsa e tennis per ...