“Trasporti Pericolosi, Riaprire per 7 Giorni È uno Smacco”: Galli Contro La Riapertura del 9 Dicembre (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il primario dell’Ospedale Sacco di Milano si è detto contrario al ritorno delle lezioni in presenza a partire dal 9 Dicembre: “Trasporti pieni e assembramenti davanti agli ingressi hanno inevitabilmente un ruolo nel contagio“ Riaprire LE SCUOLE IL 9 Dicembre Negli ultimi Giorni pare ormai chiaro che l’intenzione del governo sia di Riaprire le scuole Leggi su youreduaction (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il primario dell’Ospedale Sacco di Milano si è detto contrario al ritorno delle lezioni in presenza a partire dal 9pieni e assembramenti davanti agli ingressi hanno inevitabilmente un ruolo nel contagio“LE SCUOLE IL 9Negli ultimipare ormai chiaro che l’intenzione del governo sia dile scuole

Open_gol : Secondo Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano riaprire le scuole senza sicurezza dei trasporti sarebbe uno sm… - infoitsalute : Scuole aperte a dicembre? Galli frena: «Riaprire per una settimana è uno smacco: i trasporti sono ancora pericolosi» - elena2829 : RT @Open_gol: Secondo Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano riaprire le scuole senza sicurezza dei trasporti sarebbe uno smacco per t… - giacomozuliane : RT @Open_gol: Secondo Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano riaprire le scuole senza sicurezza dei trasporti sarebbe uno smacco per t… - raveragiuliano : RT @Open_gol: Secondo Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano riaprire le scuole senza sicurezza dei trasporti sarebbe uno smacco per t… -

Ultime Notizie dalla rete : “Trasporti Pericolosi Elezioni Usa, ultimi aggiornamenti: Biden vince in Georgia, Trump in North Carolina. Conte: rafforzare relazioni con l’Italia Il Sole 24 ORE