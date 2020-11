Tragedia in una scuola di Palermo: bambina di 10 anni cade durante l’ora di educazione fisica e muore (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tragedia a Palermo: bambina di 10 anni muore a scuola bambina di 10 anni muore durante l’ora di educazione fisica: è quanto accaduto in una scuola di Palermo nella mattinata di mercoledì 25 novembre. La Tragedia è avvenuta presso la scuola media Vittorio Emanuele Orlando, situata in via Lussemburgo. La piccola, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, è caduta durate l’ora di educazione fisica. La bambina ha battuto violentemente la testa ed è morta sul colpo. Sul posto in breve tempo sono arrivati gli uomini del 118, ma i ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020)di 10di 10di: è quanto accaduto in unadinella mattinata di mercoledì 25 novembre. Laè avvenuta presso lamedia Vittorio Emanuele Orlando, situata in via Lussemburgo. La piccola, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, è caduta duratedi. Laha battuto violentemente la testa ed è morta sul colpo. Sul posto in breve tempo sono arrivati gli uomini del 118, ma i ...

