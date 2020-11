Tragedia a scuola: bimba di 10 anni muore durante le lezioni. Cosa è successo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una bambina di 10 ani è morta in una scuola media di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri che sono intervenuti sul posto, la bimba di 10 anni è caduta durante l’ora di educazione fisica e avrebbe battuto la testa morendo sul colpo. Inutili i tentativi da parte del personale del 118 di rianimare la piccola. Una Tragedia quella accaduta all’interno della scuola media Vittorio Emanuele Orlando di Palermo. La bambina aveva 10 anni: ancora non sono molto chiare le cause del decesso: probabilmente la bambina ha battuto in maniera violenta la testa durante l’ora di educazione fisica. Nonostante le siano stati prestati immediati soccorsi, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una bambina di 10 ani è morta in unamedia di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri che sono intervenuti sul posto, ladi 10è cadutal’ora di educazione fisica e avrebbe battuto la testa morendo sul colpo. Inutili i tentativi da parte del personale del 118 di rianimare la piccola. Unaquella accaduta all’interno dellamedia Vittorio Emanuele Orlando di Palermo. La bambina aveva 10: ancora non sono molto chiare le cause del decesso: probabilmente la bambina ha battuto in maniera violenta la testal’ora di educazione fisica. Nonostante le siano stati prestati immediati soccorsi, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato in ...

