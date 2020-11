Tommaso Zorzi piange per Francesco Oppini: “Sono triste se te ne vai” (video) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Stanotte, Tommaso Zorzi è stato colpito da un momento di sconforto perché sta realizzando, in queste ore, che l’amico del cuore Francesco Oppini potrebbe abbandonare definitivamente la casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ al termine del contratto. Il concorrente scoppia a piangere tra le braccia del telecronista sportivo supportato anche dalle fidatissime Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta: Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e (forse) Elisabetta Gregoraci restano? Le previsioni di Alfonso Signorini Zorzi: “Non posso guardarlo come per le foto di mia nonna. Mi sembra di guardarlo per l’ultima volta. E’ come se dovessi riniziare tutto di nuovo. Nemmeno quando mi sono lasciato con il mio ex piangevo sul cuscino. Anzi è peggio. Sono ... Leggi su gossipblog (Di mercoledì 25 novembre 2020) Stanotte,è stato colpito da un momento di sconforto perché sta realizzando, in queste ore, che l’amico del cuorepotrebbe abbandonare definitivamente la casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ al termine del contratto. Il concorrente scoppia are tra le braccia del telecronista sportivo supportato anche dalle fidatissime Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta: Grande Fratello Vip 5,e (forse) Elisabetta Gregoraci restano? Le previsioni di Alfonso Signorini: “Non posso guardarlo come per le foto di mia nonna. Mi sembra di guardarlo per l’ultima volta. E’ come se dovessi riniziare tutto di nuovo. Nemmeno quando mi sono lasciato con il mio exvo sul cuscino. Anzi è peggio. Sono ...

