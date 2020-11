Tina Cipollari | il commovente saluto alla dama Maria S

(Di mercoledì 25 novembre 2020)ricordaS sui social. Lutto a Uomini e Donne:S, tra le protagoniste del trono over nelle stagioni 2014 e 2015 si è spenta ieri sera all’ospedale Cannizzaro di Catania nel quale era ricoverata da giorni a causa del coronavirus. Lasi era presentata nel dating show di Canale 5 con un matrimonio alle spalle, quattro figli e tanta voglia di innamorarsi. La story Instagram diLa simpatia della donna siciliana ha conquistato il pubblico e nello specifico, storica opinionista del programma, che le aveva dedicato una particolare imitazione approvata dstessa. Oggi l’ex compagna di Kikò Nalli, ha pubblicato unastory per ...

TheCarbayon : @_cristiano73 lo voglio vedere come opinionista a fianco di Tina Cipollari - annakiara119 : RT @Marica98_: Oggi Tina Cipollari stan account #uominiedonne - Marica98_ : Oggi Tina Cipollari stan account #uominiedonne - artee_passione : @uominiedonne Tina Cipollari ma che sei tornata a fare? Stai zitta!!!!!! - artee_passione : @uominiedonne Tina Cipollari ma vuoi ammutari x un sono secondo e farci guardare la trasmissione? -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

Era nota per aver partecipato a "Uomini e Donne", e a dare la notizia più difficile è stata Anna Tedesco, ex partecipante del programma. Maria S., ex dama del Trono Over, è morta. “Il tuo sorriso - ha ...Tina Cipollari, ha affidato ai social il saluto alla dama Maria S, scomparsa ieri in serara a causa del coronavirus ...