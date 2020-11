The Weeknd contro i Grammy “Sono corrotti”, il Presidente risponde e viene insultato (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non è il mio artista preferito e non consumo i suoi cd, ma è innegabile che The Weeknd sia uno dei veri protagonisti della scena musicale del 2020. Il suo album After Hours insieme a folklore è tra i più venduti in USA ed ha ricevuto dischi d’oro e di platino in tutto il mondo. Questa popolarità gli ha fatto guadagnare il palco del prossimo Halftime Show del Super Bowl, dove si esibirà il 7 febbraio del 2021. Nonostante tutto ieri sono state rivelate le nomination dei Grammy e The Weeknd è stato snobbato. Il suo album e i suoi singoli non sono apparsi nemmeno in una delle categorie minori. Il cantante americano in merito a questo affronto è sbottato su Twitter. “I sistema dei Grammys è corrotto. Voi dovete a me, ai miei fan e a tutta l’industria maggiore trasparenza”. The Grammys remain corrupt. You ... Leggi su biccy (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non è il mio artista preferito e non consumo i suoi cd, ma è innegabile che Thesia uno dei veri protagonisti della scena musicale del 2020. Il suo album After Hours insieme a folklore è tra i più venduti in USA ed ha ricevuto dischi d’oro e di platino in tutto il mondo. Questa popolarità gli ha fatto guadagnare il palco del prossimo Halftime Show del Super Bowl, dove si esibirà il 7 febbraio del 2021. Nonostante tutto ieri sono state rivelate le nomination deie Theè stato snobbato. Il suo album e i suoi singoli non sono apparsi nemmeno in una delle categorie minori. Il cantante americano in merito a questo affronto è sbottato su Twitter. “I sistema deis è corrotto. Voi dovete a me, ai miei fan e a tutta l’industria maggiore trasparenza”. Thes remain corrupt. You ...

