The Voice Senior, Jasmine Carrisi e la sorpresa di papà Albano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Prossima al debutto di The Voice Senior dove sarà giurata insieme al papà Albano, Jasmine Carrisi si dice emozionata di questa nuova avventura che affronterà in maniere seria sostenuta anche dal popolare padre. Il ruolo di Jasmine nel programma, che sarà condotto da Antonella Clerici, sta facendo molto discutere. La 19enne è stata voluta dalla produzione di The Voice proprio per la passione che nutre per la musica: ha da poco infatti debuttato con il suo primo singolo “Ego”. Felice di questa collaborazione anche Albano che in un’intervista rilasciata a Nuovo ha spiegato quanto è importante questo debutto televisivo per Jasmine, per lei è la prima volta come protagonista: “È la prima volta che mia figlia fa parte di ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Prossima al debutto di Thedove sarà giurata insieme alsi dice emozionata di questa nuova avventura che affronterà in maniere seria sostenuta anche dal popolare padre. Il ruolo dinel programma, che sarà condotto da Antonella Clerici, sta facendo molto discutere. La 19enne è stata voluta dalla produzione di Theproprio per la passione che nutre per la musica: ha da poco infatti debuttato con il suo primo singolo “Ego”. Felice di questa collaborazione ancheche in un’intervista rilasciata a Nuovo ha spiegato quanto è importante questo debutto televisivo per, per lei è la prima volta come protagonista: “È la prima volta che mia figlia fa parte di ...

