The Voice Senior, Al Bano zittisce gli attacchi contro la figlia Jasmine: "Le critiche ci rafforzano" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sarà infine The Voice Senior a riportare in tv due star come Antonella Clerici e Al Bano Carrisi. Se per la prima sarà l'occasione di rilanciarsi con uno show in prima serata costruito su misura per lei, il musicista pugliese avrà modo di mettere al servizio dello show il suo orecchio e la sua cultura artistica. A lui spetterà infatti il ruolo di giurato, chiamato a seguire passo passo il percorso dei concorrenti scelti per la gara. Al suo fianco, un possibile volto nuovo del mondo televisivo: Jasmine Carrisi in persona, pronta al grande lancio serale fianco a fianco con il padre. "Sapeste quante volte hanno attaccato me": Al Bano Carrisi difende il debutto di sua figlia Jasmine, in arrivo su The Voice Senior Non sono ovviamente ...

