«The Night Logan Woke Up»: Xavier Dolan è al lavoro sulla sua prima serie tv (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo David Fincher, Paolo Sorrentino, Nicolas Winding Refn e Luca Guadagnino, era inevitabile che anche Xavier Dolan cedesse alla tentazione di girare una storia dipanata su più episodi. La serie alla quale sta lavorando, prodotta da Studiocanal, Canal Plus e Quebecor Content, è un thriller psicologico dal titolo emblematico, The Night Logan Woke Up. Adattamento dell’opera teatrale omonimo di Michel Marc Bouchard, sappiamo che sarà diviso in cinque parti e vedrà Dolan non solo come regista, ma anche come sceneggiatore e co-produttore. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo David Fincher, Paolo Sorrentino, Nicolas Winding Refn e Luca Guadagnino, era inevitabile che anche Xavier Dolan cedesse alla tentazione di girare una storia dipanata su più episodi. La serie alla quale sta lavorando, prodotta da Studiocanal, Canal Plus e Quebecor Content, è un thriller psicologico dal titolo emblematico, The Night Logan Woke Up. Adattamento dell’opera teatrale omonimo di Michel Marc Bouchard, sappiamo che sarà diviso in cinque parti e vedrà Dolan non solo come regista, ma anche come sceneggiatore e co-produttore.

