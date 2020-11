The Crown 4, la vedova di uno dei personaggi contro la scena della morte del marito: "Sono inorridita" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un'altra persona si aggiunge alla lista di tutti quelli contrariati da The Crown 4: la vedova del maggiore Hugh Lindsay, morto a causa di una valanga che travolse lui e Carlo sulle alpi. Sarah Horsley, vedova del maggiore Hugh Lindsay ex ufficiale d'onore della Regina che ha perso la vita nel 1988, ha criticato la serie Netflix The Crown 4 per aver raccontato della morte del marito, evento che l'avrebbe scombussolata e inorridita. Come raccontato durante l'episodio 9 della quarta stagione di The Crown, Hugh Lindsay, ex scudiero della regina e molto amico del Principe di Galles, fu ucciso da una valanga nel marzo 1988, mentre sciava con il principe Carlo a Klosters, in Svizzera. Sarah ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un'altra persona si aggiunge alla lista di tutti quelli contrariati da The4: ladel maggiore Hugh Lindsay, morto a causa di una valanga che travolse lui e Carlo sulle alpi. Sarah Horsley,del maggiore Hugh Lindsay ex ufficiale d'onoreRegina che ha perso la vita nel 1988, ha criticato la serie Netflix The4 per aver raccontatodel, evento che l'avrebbe scombussolata e. Come raccontato durante l'episodio 9quarta stagione di The, Hugh Lindsay, ex scudieroregina e molto amico del Principe di Galles, fu ucciso da una valanga nel marzo 1988, mentre sciava con il principe Carlo a Klosters, in Svizzera. Sarah ...

