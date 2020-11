The Croods A new age | il nuovo film Dreamworks

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 25 novembre 2020) I: era il 2013 quando nelle sale facevano la loro comparsa neld’animazione con protagonista una famiglia di cavernicoli. Oggi, a sette anni di distanza il seguito: TheA new age. TheA new age: qual è la trama? Dopo le vicissitudini del primo fim (un terremoto, l’assalto di un felino e di uno stormo di uccelli carnivori) la famiglia Crood è alla ricerca di unposto in cui vivere. E sembrano trovarlo, ma devono fare i conti con degli inquilini già presenti. Gli attuali abitanti sono i Bettermans, che si trovano un paio di gradini sopra inella scala evolutiva. Vivono in una casa sull’albero, usano nuovi attrezzi e sanno coltivare l’orto. Naturalmente, le reciproche differenze fanno presto aumentare la tensione tra le due famiglie. Ma una ...