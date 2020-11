The Best Fifa 2020, svelati candidati e categorie: c’è un’italiana (Di mercoledì 25 novembre 2020) svelati i giocatori e le categorie del The Best Fifa 2020. Presente Cristiano Ronaldo, Rita Guarino a rappresentare l’Italia Pronti per assistere al The Best Fifa 2020? Sono stati annunciati i candidati delle varie categorie, con la Serie A rappresentata da Cristiano Ronaldo e Rita Guarino. Il portoghese della Juventus lotterà per il premio di miglior giocatori con altri suoi colleghi, anche se molto probabilmente il vincitore già lo conosciamo, di nome fa Robert e cognome Lewandowski. I tre finalisti di questa e delle altre sei categorie previste verranno svelasti l’11 dicembre, mentre i vincitori saranno annunciati il 17 dicembre nel corso di una cerimonia online. Le categorie e i ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 novembre 2020)i giocatori e ledel The. Presente Cristiano Ronaldo, Rita Guarino a rappresentare l’Italia Pronti per assistere al The? Sono stati annunciati idelle varie, con la Serie A rappresentata da Cristiano Ronaldo e Rita Guarino. Il portoghese della Juventus lotterà per il premio di miglior giocatori con altri suoi colleghi, anche se molto probabilmente il vincitore già lo conosciamo, di nome fa Robert e cognome Lewandowski. I tre finalisti di questa e delle altre seipreviste verranno svelasti l’11 dicembre, mentre i vincitori saranno annunciati il 17 dicembre nel corso di una cerimonia online. Lee i ...

