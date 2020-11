Tg Politico Parlamentare | edizione del 25 novembre 2020

Leggi su dire

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Spostamenti tra regioni solo per raggiungere i parenti stretti, negozi aperti fino alle 22 e coprifuoco posticipato a mezzanotte. Sono alcune delle norme a cui sta lavorando il governo in vista del Dpcm del 4 dicembre. La curva dei contagi rallenta ed è probabile un allentamento delle restrizioni anti Covid per Natale. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, però resta prudente e annuncia che mercoledì prossimo presenterà in Parlamento il piano vaccini. Sulle regole per le festività è intervenuto anche il premier Giuseppe Conte. L’esecutivo nei prossimi giorni definira’ un pacchetto di misure sulle occasioni di socialità nel periodo natalizio. Sara’ possibile andare all’estero ma al ritorno bisognera’ sottoporsi a controlli sanitari. CONTE DRIBBLA IL MES: LE RISORSE CI SARANNO