Tg Cinema, edizione del 25 novembre 2020 (Di mercoledì 25 novembre 2020) È 'Notturno' di Gianfranco Rosi il film designato per rappresentare l'Italia alla 93esima edizione degli Academy Award nella categoria 'Miglior film straniero'. La pellicola concorrerà per la shortlist, che includerà i dieci film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 9 febbraio 2021. "Una sfida difficile ed entusiasmante, a cui il film di Rosi è particolarmente attrezzato grazie al suo valore universale". Così Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha commentato la decisione della Commissione di selezione istituita presso l'Anica. L'annuncio delle nomination agli Oscar è in programma per il 15 marzo, mentre la cerimonia di consegna delle statuette si terrà a Los Angeles il 25 aprile. 'THE BATMAN', LA BATCAVERNA DI PATTINSON È SPETTACOLARE

