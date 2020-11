Tesla - Dal 2021 produrrà caricatori e colonnine per elettriche in Cina (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Tesla si prepara a produrre caricatori e colonnine per auto elettriche in Cina a partire dal 2021: l'anticipazione emerge da alcuni documenti presentati alle autorità di Shanghai e svela l'intenzione di Elon Musk di sviluppare i servizi di ricarica nel più grande mercato automobilistico del mondo, nel quale la Casa californiana sta registrando lusinghieri risultati di vendita con la Model 3 e punta a crescere ancora attraverso l'imminente ampliamento della gamma previsto con l'arrivo della Model Y. 10 mila unità all'anno. La nuova fabbrica, per la quale sarebbero pronti investimenti pari a 5,3 milioni di euro, sorgerà vicino alla Gigafactory cinese, a Shanghai, sempre più importante per la Tesla ora che produce anche vetture destinate ad altri mercati (Europa ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lasi prepara a produrreper autoina partire dal: l'anticipazione emerge da alcuni documenti presentati alle autorità di Shanghai e svela l'intenzione di Elon Musk di sviluppare i servizi di ricarica nel più grande mercato automobilistico del mondo, nel quale la Casa californiana sta registrando lusinghieri risultati di vendita con la Model 3 e punta a crescere ancora attraverso l'imminente ampliamento della gamma previsto con l'arrivo della Model Y. 10 mila unità all'anno. La nuova fabbrica, per la quale sarebbero pronti investimenti pari a 5,3 milioni di euro, sorgerà vicino alla Gigafactory cinese, a Shanghai, sempre più importante per laora che produce anche vetture destinate ad altri mercati (Europa ...

