Tennis, Filippo Volandri: “Jannik Sinner, serve calma. Berrettini non è stato bene. L’Italia ha una scuola che funziona” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 2020 Tennistico si è concluso con la vittoria di Daniil Medvedev alle ATP Finals 2020. Un successo, quello contro Thiem, che potrebbe significare il ‘cambio della guardia’ ai vertici di questo sport, Nadal, Djokovic e Federer permettendo. Ma l’annata è stata anche segnata dall’esplosione del Tennis italiano: Jannik Sinner sta crescendo di giorno in giorno, Lorenzo Sonego è sempre più a suo agio tra i primi 40 al mondo, giovani come Lorenzo Musetti e Luca Nardi crescono bene, Matteo Berrettini ha pur sempre concluso l’annata in Top 10, ma ci sono anche tanti altri nomi di livello tra gli azzurri. Ne abbiamo parlato con Filippo Volandri in questa intervista. Filippo, le Finals si sono concluse con la vittoria di Daniil Medvedev. Un successo meritato, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 2020tico si è concluso con la vittoria di Daniil Medvedev alle ATP Finals 2020. Un successo, quello contro Thiem, che potrebbe significare il ‘cambio della guardia’ ai vertici di questo sport, Nadal, Djokovic e Federer permettendo. Ma l’annata è stata anche segnata dall’esplosione delitaliano: Janniksta crescendo di giorno in giorno, Lorenzo Sonego è sempre più a suo agio tra i primi 40 al mondo, giovani come Lorenzo Musetti e Luca Nardi crescono, Matteoha pur sempre concluso l’annata in Top 10, ma ci sono anche tanti altri nomi di livello tra gli azzurri. Ne abbiamo parlato conin questa intervista., le Finals si sono concluse con la vittoria di Daniil Medvedev. Un successo meritato, ...

