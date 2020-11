Tari | 300 euro a famiglia | la Campania resta la regione più cara d’Italia

(Di mercoledì 25 novembre 2020) In provincia di Potenza i cittadini pagano 121; più sfortunato chi vive a Catania che sborsa 504. Ecco quanto pagano gli italiani per la, la tassa sui rifiuti, secondo la rilevazione annuale dell’Osservatorio prezzi effe di Cittadinanzattiva. In particolare, dall’indagine emerge che nel 2020 la tassa dei rifiuti ammonta in media a 300(cifra rimasta invariata rispetto allo scorso anno), con differenze territoriali molto marcate. Lain cui si rileva la spesa media più bassa è il Trentino Alto Adige con 193, dove si registra un incremento del 1,4% rispetto all’anno precedente. Al contrario, lacon la spesa più elevatala419, -0,4% ...

