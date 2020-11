Tamponi Lazio, arriva la beffa: Leiva e Immobile negativi prima della Juve (Di mercoledì 25 novembre 2020) arriva la beffa in casa Lazio: dalla perizia svolta sui Tamponi è emerso che Lucas Leiva e Ciro Immobile erano negativi prima della Juve La vittoria in Champions League e l’ipoteca sul passaggio del turno potrebbero non bastare a sedare le polemiche in casa Lazio. Come riportato da Il Messaggero, le perizie svolte sui Tamponi dal laboratorio Futura Diagnostica di Avellino avrebbero rivelato un particolare interessante. Infatti Lucas Leiva e Ciro Immobile sarebbero stati negativi prima della gara contro la Juventus e quindi arruolabili per la partita dell’Olimpico. LEGGI I DETTAGLI SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020)lain casa: dalla perizia svolta suiè emerso che Lucase CiroeranoLa vittoria in Champions League e l’ipoteca sul passaggio del turno potrebbero non bastare a sedare le polemiche in casa. Come riportato da Il Messaggero, le perizie svolte suidal laboratorio Futura Diagnostica di Avellino avrebbero rivelato un particolare interessante. Infatti Lucase Cirosarebbero statigara contro lantus e quindi arruolabili per la partita dell’Olimpico. LEGGI I DETTAGLI SU ...

