Tamponi inaffidabili in Sicilia: i condivisori compulsivi confondono tra esposto e certezza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un video pubblicato sulla pagina SocialTv Network – a noi già nota – presenta un servizio che parla di Tamponi inaffidabili in Sicilia. Secondo il servizio il Codacons avrebbe presentato un esposto (qui il testo) in 9 procure per denunciare la non affidabilità dei Tamponi con il conforto di un team di esperti che in sostanza sostengono che il test per il Covid-19 non abbia alcun valore diagnostico. Il video è stato realizzato da TrmWeb, una web tv Siciliana. La nota del Codacons Vi riportiamo di seguito la nota del Codacons: Tamponi Covid-19 non validati e privi di alcun valore diagnostico". "Alla base dei proclami di emergenza Covid-19 potrebbero esserci dati del tutto inattendibili. Diagnosi di Covid-19 effettuate con 78 Tamponi diversi, di cui ...

Perché i tamponi sono inaffidabili? Più si aumenta il numero di cicli, meno affidabile è l’esito, pochi geni vengono considerati a differenza di marzo.

A Ferrara i ‘negazionisti’ si muovono felpati, e prendono di mira le buchette della posta. Ieri mattina, in varie abitazioni e condomini tra via Bologna e via Wagner, assieme alla reclame delle pizzer ...

