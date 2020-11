Super Mario Maker: servizi online in chiusura (Di mercoledì 25 novembre 2020) I servizi online e la presenza su eShop del primo Super Mario Maker sono al capolinea, sancendo la fine dell’ultimo baluardo di Wii U La lunga eutanasia di Wii U sta per annoverare tra le proprie vittime i servizi online di Super Mario Maker. A fronte del successo dei successori, ovvero Nintendo Switch e il secondo capitolo, la funzione principale di una delle maggiori killer app rimaste alla console sta per chiudere i battenti. I servizi online del gioco dunque cesseranno, così come tutto ciò che concerne il trentacinquesimo anniversario di Super Mario Bros., proprio il 31 marzo del prossimo anno. Inoltre, dal 13 gennaio 2021 in poi, il gioco verrà ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ie la presenza su eShop del primosono al capolinea, sancendo la fine dell’ultimo baluardo di Wii U La lunga eutanasia di Wii U sta per annoverare tra le proprie vittime idi. A fronte del successo dei successori, ovvero Nintendo Switch e il secondo capitolo, la funzione principale di una delle maggiori killer app rimaste alla console sta per chiudere i battenti. Idel gioco dunque cesseranno, così come tutto ciò che concerne il trentacinquesimo anniversario diBros., proprio il 31 marzo del prossimo anno. Inoltre, dal 13 gennaio 2021 in poi, il gioco verrà ...

