Sul numero di dicembre - Tagliandi, ecco quanto costa mantenere i 50 modelli più venduti in Italia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Pochi ci pensano, ma tra i costi che pesano nella vita di un'auto ci sono anche quelli di manutenzione. Quattroruote, grazie alla Banca dati ricambi e tempari della propria divisione Professional, pubblica sul numero di dicembre un'analisi accurata di questo aspetto affatto trascurabile: in particolare, sono stati presi in esami i dieci modelli più immatricolati in Italia nei primi nove mesi del 2020 e nei cinque principali segmenti in cui si articola il mercato (citycar, compatte, medie, Suv compatte e Suv medie). Parliamo, quindi, di 50 modelli, dei quali è stato calcolato il costo complessivo di manutenzione ordinaria nei primi cinque anni dopo l'acquisto, rispettando gli intervalli temporali e chilometrici e le prescrizioni dei costruttori. I criteri del calcolo. Ogni Casa, infatti, può richiedere ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 25 novembre 2020) Pochi ci pensano, ma tra i costi che pesano nella vita di un'auto ci sono anche quelli di manutenzione. Quattroruote, grazie alla Banca dati ricambi e tempari della propria divisione Professional, pubblica suldiun'analisi accurata di questo aspetto affatto trascurabile: in particolare, sono stati presi in esami i diecipiù immatricolati innei primi nove mesi del 2020 e nei cinque principali segmenti in cui si articola il mercato (citycar, compatte, medie, Suv compatte e Suv medie). Parliamo, quindi, di 50, dei quali è stato calcolato il costo complessivo di manutenzione ordinaria nei primi cinque anni dopo l'acquisto, rispettando gli intervalli temporali e chilometrici e le prescrizioni dei costruttori. I criteri del calcolo. Ogni Casa, infatti, può richiedere ...

Ultime Notizie dalla rete : Sul numero Francia: telefonata tra Macron e il presidente dei vescovi sul numero di 30 persone autorizzate alla messa Servizio Informazione Religiosa Alessandro Gassmann nella bufera dopo le parole sul vaccino: «Tessera a chi lo fa». Valanga di insulti sul web

Alessandro Gassmann nella bufera dopo le parole sul vaccino contro il coronavirus. L'attore è intervenuto nella questione con una proposta finita in tendenza su Twitter.

BIM, siti internet e media di settore sono la principale fonte di informazione

25/11/2020 - Giunge alla sua seconda edizione il BIM Report, l’indagine sul mercato del Building Information Modeling in Italia promossa da ASSOBIM, l’associazione nata per promuovere la diffusione de ...

25/11/2020 - Giunge alla sua seconda edizione il BIM Report, l'indagine sul mercato del Building Information Modeling in Italia promossa da ASSOBIM, l'associazione nata per promuovere la diffusione de ...