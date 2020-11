Subbuteo e Maradona: il Pibe sul tappeto verde (Di mercoledì 25 novembre 2020) Subbuteo e Maradona, nell’ennesimo terribile giorno di un 2020 infausto. La notizia che ha sconvolto il mondo scuote anche il cuore di chi non solo è cresciuto nel mito di “El Pibe de Oro”. Ma anche di chi oggi può ricordarlo, con quella miniatura biancoceleste sulla mensola, la divisa della Seleccion che colora il tappeto verde del gioco da tavolo. Subbuteo e Maradona – Il calcio è un puzzle, che ha perso un pezzo Se ne va un personaggio certamente discusso, ma non è questa la sede per esprimere quel senso di commozione. Da quel senso di inevitabilità che corre lungo la schiena emerge una semplice certezza: che risulta più semplice raccontare sensazioni vissute, che far trapelare emozioni e passioni intrinseche. Perché le tante domeniche passate davanti al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020), nell’ennesimo terribile giorno di un 2020 infausto. La notizia che ha sconvolto il mondo scuote anche il cuore di chi non solo è cresciuto nel mito di “Elde Oro”. Ma anche di chi oggi può ricordarlo, con quella miniatura biancoceleste sulla mensola, la divisa della Seleccion che colora ildel gioco da tavolo.– Il calcio è un puzzle, che ha perso un pezzo Se ne va un personaggio certamente discusso, ma non è questa la sede per esprimere quel senso di commozione. Da quel senso di inevitabilità che corre lungo la schiena emerge una semplice certezza: che risulta più semplice raccontare sensazioni vissute, che far trapelare emozioni e passioni intrinseche. Perché le tante domeniche passate davanti al ...

repubblica : Il Napoli di Maradona spiegato al Subbuteo da Ottavio Bianchi - AngeloBattisti : 'DIEGOOOO!' Era l'urlo di Alfredo, un anziano barbiere, tifosissimo del Napoli. Un rito che scandiva le mie gior… - PeterBirro : A lezione da Ottavio Bianchi: il Napoli di Maradona spiegato col Subbuteo - antoguerrera : Fantastico per i nerd degli schemi come me. E anche per @AlbertoNardelli credo. A lezione da Ottavio Bianchi: il… - VicentePugliaAr : RT @repubblica: Il Napoli di Maradona spiegato al Subbuteo da Ottavio Bianchi -

Ultime Notizie dalla rete : Subbuteo Maradona Quando Vialli ha provato a dribblarmi (al Subbuteo) La Provincia Subbuteo e Maradona: il Pibe sul tappeto verde

Subbuteo e Maradona: perché ricordare "El Pibe de Or", il simbolo non solo del gioco del calcio, ma anche del gioco da tavolo.

Quando Vialli ha provato a dribblarmi (al Subbuteo)

di Gaetano Ciraolo alias Ciro Corradini «Caro Marco (Bencivenga, ndr), ho letto con attenzione la pagina che «La Provincia» ha voluto dedicare al Subbuteo sollevando un velo su di un mondo spesso dime ...

Subbuteo e Maradona: perché ricordare "El Pibe de Or", il simbolo non solo del gioco del calcio, ma anche del gioco da tavolo.di Gaetano Ciraolo alias Ciro Corradini «Caro Marco (Bencivenga, ndr), ho letto con attenzione la pagina che «La Provincia» ha voluto dedicare al Subbuteo sollevando un velo su di un mondo spesso dime ...