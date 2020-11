Strage di Erba, nuova testimonianza riapre caso: Olindo e Rosa innocenti? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Era il dicembre del 2006 quando la cittadina di Erba balzò agli onori della cronaca italiana per una Strage lì compiutasi. E, con lei, anche i nomi di Olindo Romano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 25 novembre 2020) Era il dicembre del 2006 quando la cittadina dibalzò agli onori della cronaca italiana per unalì compiutasi. E, con lei, anche i nomi diRomano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

StraNotizie : Strage Erba, Azouz Marzouk: 'Olindo e Rosa innocenti, riaprire caso' - zazoomblog : “Le Iene” scoop sulla strage di Erba: «Indagate sui marocchini non sono stati Olindo e Rosa» - #Iene” #scoop… - andreaventura01 : RT @SecolodItalia1: “Le Iene”, scoop sulla strage di Erba: «Indagate sui marocchini, non sono stati Olindo e Rosa» - SecolodItalia1 : “Le Iene”, scoop sulla strage di Erba: «Indagate sui marocchini, non sono stati Olindo e Rosa»… - ChiarielloGiusi : RT @redazioneiene: STASERA A LE IENE Rivalità tra gruppi e nascondigli di droga. Sono clamorose le dichiarazioni che questo tunisino ha ril… -