“Stavolta ho davvero esagerato”, inquietanti risvolti sul caso Genovese (Di mercoledì 25 novembre 2020) Alberto Genovese durante una conversazione ammette: “Stavolta ho davvero esagerato”, riferendosi proprio alla serata della festa su Terrazza Sentimento Screenshot da trasmissione MediasetA Mattino 5 si è parlato ancora di Alberto Genovese. La Procura sospetta che ci siano altre violenze di cui si è reso colpevole Genovese. Pare infatti che ci siano altri video di “sesso estremo“, con altre ragazze. Le immagini ora sono al vaglio degli inquirenti che stanno scandagliando tutti i frame, alcuni con sonoro, che riprendono altre cinque feste, a partire da maggio, su Terrazza Sentimento. Il lavoro è delicato perché gli inquirenti dovranno capire se queste immagini, alcune definite «border line», integrino gli estremi di una reale violenza e bisognerà anche vedere chi fra ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Albertodurante una conversazione ammette:ho, riferendosi proprio alla serata della festa su Terrazza Sentimento Screenshot da trasmissione MediasetA Mattino 5 si è parlato ancora di Alberto. La Procura sospetta che ci siano altre violenze di cui si è reso colpevole. Pare infatti che ci siano altri video di “sesso estremo“, con altre ragazze. Le immagini ora sono al vaglio degli inquirenti che stanno scandagliando tutti i frame, alcuni con sonoro, che riprendono altre cinque feste, a partire da maggio, su Terrazza Sentimento. Il lavoro è delicato perché gli inquirenti dovranno capire se queste immagini, alcune definite «border line», integrino gli estremi di una reale violenza e bisognerà anche vedere chi fra ...

chetempochefa : “Sono sorpresa, non mi aspettavo un tale riconoscimento dal Guardian: ‘icona culturale che ha rivoluzionato l’intra… - latwittipe : @fchiaravalli Non credo che stavolta basterà un post di Facebook per affondarlo, però ragazzi, davvero, ma chi abbi… - Gio_Sicily : @lameduck1960 Stavolta il mondo lo hanno annientato davvero - exotronomy : io genuinamente credo che shi mei vada solo protetto, ci credo davvero non sto prendendo in giro nessuno stavolta - Manu83449580 : Stavolta davvero, lo giuro -

Ultime Notizie dalla rete : “Stavolta davvero I Baci arrivano nello spazio Fortune Italia