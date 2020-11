“Sta male da 2 mesi, non ne veniamo fuori”. Beatrice Valli preoccupatissima per la figlia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ad inizio mese è circolata una notizia grandiosa sulla bellissima influencer Beatrice Valli. Lei e il suo compagno Marco Fantini convoleranno a nozze nel prossimo futuro: “I due si sposeranno il prossimo anno: “Se non ci sono altri imprevisti – ha detto Beatrice -, a settembre 2021”. Una rivelazione che ha fatto felici i tanti follower della coppia che si è formata negli studi di Maria De Filippi e che nel frattempo è diventata una bellissima famiglia. Non tutto però va bene. Si era a conoscenza infatti dei problemi avuti dalla stessa giovane, la quale è stata costretta ad interrompere immediatamente l’allattamento al seno e ad iniziare una cura ormonale. Questa terapia però l’ha dovuta anche diminuire, visto che le causava degli effetti collaterali molto forti come mal di testa e vomito. Adesso a preoccuparla è la piccola Azzurra. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ad inizio mese è circolata una notizia grandiosa sulla bellissima influencer. Lei e il suo compagno Marco Fantini convoleranno a nozze nel prossimo futuro: “I due si sposeranno il prossimo anno: “Se non ci sono altri imprevisti – ha detto-, a settembre 2021”. Una rivelazione che ha fatto felici i tanti follower della coppia che si è formata negli studi di Maria De Filippi e che nel frattempo è diventata una bellissima famiglia. Non tutto però va bene. Si era a conoscenza infatti dei problemi avuti dalla stessa giovane, la quale è stata costretta ad interrompere immediatamente l’allattamento al seno e ad iniziare una cura ormonale. Questa terapia però l’ha dovuta anche diminuire, visto che le causava degli effetti collaterali molto forti come mal di testa e vomito. Adesso a preoccuparla è la piccola Azzurra. La ...

